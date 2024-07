Bakelants klaar en duidelijk over dopinginsinuaties bij Pogacar: "Geldt ook voor Vingegaard en Evenepoel"

De klimrecords sneuvelen aan de lopende band in de Tour. De insinuaties over doping komen dan weer bovendrijven, Jan Bakelants heeft er een duidelijke mening over.

Tadej Pogacar reed afgelopen zondag maar liefst vier minuten sneller dan het oude record van Marco Pantani op Plateau de Beille. Ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel reden sneller dan de Italiaan in 1998.

Nochtans zette Pantani dat record neer in een tijdperk waarin heel wat verboden middelen werden gebruikt. Het wielrennen heeft echter niet stilgestaan en er heeft zich intussen een technische revolutie voorgedaan. Ook op het vlak van voeding.

Constante prestaties bij Pogacar, Vingegaard en Evenepoel

Maar hoe zeker zijn we ervan dat we Pogacar en co nu volledig clean rijden? "Ik heb daar geen reden voor. Zijn prestaties zijn zo constant: het hele jaar door en al zijn hele carrière", zegt Jan Bakelants bij HLN.

Een groot verschil met het tijdperk Armstrong, die in de Dauphiné al goed was, maar in de Tour nog 20% beter was. Pogacar was dit jaar overal outstanding. Van de Strade Bianche, tot de Ronde van Catalonië en de Giro.

"Dat geldt ook voor Vingegaard en Evenepoel", stelt Bakelants. Vingegaard was in Tirreno-Adriatico outstanding, Evenepoel deed in de Algarve en Parijs-Nice ook mee voor winst. "Als die mannen ergens te pakken zijn, is dat bijna altijd omdat er iets is misgelopen in de voorbereiding."