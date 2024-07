De bromance gaat nog ferme stap verder: Pogacar zegt waarom zijn respect voor Remco Evenepoel zo gegroeid is

De meest besproken bromance uit het peloton is die tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Ook op de rustdag is die nog verder gegaan.

Dat uit zich dan in de mooie woorden voor elkaar op de respectievelijke persmomenten. Nadat Evenepoel al was ingegaan op zijn vriendschap met Pogacar, had de Sloveen het op zijn online persbabbel over zijn maatje. De attitude van Remco staat hem aan. "Als ik hem bezig zag op tv, zag hij er altijd al een kampioen uit."

Tadej Pogacar legt uit wat hij hiermee bedoelt. "Hij maalt er niet om wat anderen over hem denken, hij doet altijd zijn eigen ding. Hij heeft heel veel gewonnen, maar we hebben in de laatste vijf-zes jaar bijna nooit tegen elkaar gekoerst. Nu stonden we eindelijk samen aan de start in een grote ronde, in deze Tour de France."

Evenepoel niet nerveus

Daar zal organisator ASO ook geweldig blij mee geweest zijn. Tijdens hun gesprekken voorafgaand aan de podiumceremonies is hun band duidelijk gegroeid. "Ik heb tijdens deze Tour zoveel respect voor hem gekregen. De manier waarop hij in het peloton rijdt is goed: hij is niet nerveus, gaat respectvol om met iedereen."

Kortom: Pogacar is bijzonder gelukkig met de aanwezigheid van Evenepoel in de Tour de France. "Ik koers graag tegen hem, hij is een renner van wereldklasse." Pogacar zit stevig in het geel en Evenepoel stevig in het wit. Het ziet er dus naar uit dat we die babbels tussen hen na de koers gaan blijven zien tot het einde van de Tour.

Remco en Tadej wellicht op Tour-podium

De kans is ook groot dat ze na de slotdag in de Tour de France samen op het podium zullen verschijnen als nummers 1 en 3 in het algemeen klassement.