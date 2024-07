Remco Evenepoel kijkt uit naar wat bijzonder moment met echtgenote Oumi moet worden: "Grote kers op de taart"

Toen Remco Evenepoel de roze trui droeg in de Giro, was echtgenote Oumi geregeld in beeld terwijl ze hem volgde. Nu hij het wit draagt in de Tour, is dat minder het geval.

Oumi heeft er al haar beklag over gedaan dat ze zich vaak niet welkom voelt in de drukte van de koers. In de Tour de France is die drukte nog wat gekker dan elders. Oumi zou haar man na een Tourrit ook maar heel even te zien krijgen en dat is amper de moeite. In het begin van de Tour was ze er wel bij en ook bij zijn ritzege.

"Oumi was er de eerste paar dagen bij in Italië. Het was superspeciaal om mijn etappewinst met haar te beleven", zegt Evenepoel in een reportage van Vive le Vélo. "Als ik derde blijf, komt er hopelijk een heel mooi moment aan. Om dat met mijn familie en met haar te kunnen vieren, zou een grote kers op de taart zijn."

Evenepoel vinkt ritzege af

Gezien de huidige situatie kan Evenepoel ook niet anders dan voluit voor het podium en die derde plaats te gaan. "Het zou mooi zijn moest ik op die manier Lucien Van Impe kunnen opvolgen. "Ik zou niet graag nog een inzinking hebben. We kwamen voor de top 5 en etappewinst. Die etappewinst, dat hebben we al afgevinkt."

Nu de doelstelling in het klassement nog waarmaken. Die is in de loop van deze Tour de France opgeschoven van de top 5 naar het podium. "Ik sta op een stevige derde plek. Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik die niet wil verdedigen of niet teleurgesteld zou zijn als ik nog vierde zou eindigen. Ik ga nog een week mijn best doen."

Evenepoel blijft bij mening over Vingegaard

Evenepoel herhaalde in dit interview ook nog eens dat hij niet denkt dat Vingegaard een alles-of-nietspoging gaat ondernemen om de Tour de France nog te winnen.