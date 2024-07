"Je maakt er geen vrienden mee": Armstrong waarschuwt Pogacar voor insinuaties over doping

Ondanks een relatief grote voorsprong op zijn concurrenten vond de Tadej Pogacar het nodig om woensdag aan te vallen in de 17de rit. Lance Armstrong raadt de Sloveen af om dat nog te doen.

Met drie minuten voorsprong op Jonas Vingegaard en vijf minuten meer dan Remco Evenepoel heeft Tadej Pogacar een comfortabele voorsprong. De Sloveen zou defensief kunnen rijden en Vingegaard gewoon volgen.

Op weg naar Superdévoluy voelde Pogacar het plots toch kriebelen op de voorlaatste beklimming en viel hij aan. De Sloveen wist achteraf zelf niet waarom hij eigenlijk aanviel. Hij pakte uiteindelijk slechts twee seconden extra op Vingegaard.

Armstrong maant Pogacar tot kalmte aan

Toch waarschuwt Lance Armstrong Pogacar om zich wat meer in te houden. Om de speculatie over dopinggebruik niet te voeden. "Het was absoluut onnodig om zo aan te vallen. De aandacht wordt alleen maar groter", zei hij bij The Move.

"Als er al enige speculatie is, dan helpt dit niet. Je maakt er geen vrienden mee. Niet in het peloton en niet in de media. Ik zou hem het advies geven om zich wat meer gedeisd te houden. Soms moet je aan de perceptie en het beeld denken."

"Ik heb in zijn positie gezeten en er hebben toen ook mensen op mijn schouder getikt en gezegd dat het niet nodig was. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet helpt. Het enige dat Pogacar nu nog moet doen, is gewoon op de fiets blijven zitten."