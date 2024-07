Tom Steels zegt waar het op staat en legt uit waarom Remco Evenepoel en Mikel Landa in hetzelfde schuitje zitten

Tom Steels kijkt met heel veel plezier vanuit de ploegwagen hoe Remco Evenepoel en Mikel Landa zich presteren in de Tour de France. Zelf nog aanvallen behoort niet meteen tot het plan. Opschuiven kan dan enkel nog als een concurrent een offday heeft.

Voor de start van de voorlaatste Touretappe vroeg de Sporza-interviewer Tom Steels of hij hem al proficiat mag wensen. "Dat is nog twee dagen te vroeg, hé. Tot dusver is het al heel goed verlopen. Als we dit kunnen vasthouden, gaan we heel gelukkig zijn", is de ploegleider bijzonder blij met de derde plek van Evenepoel.

De aanval inzetten op de tweede plaats van Vingegaard lijkt er dus niet meer bij te zijn. "Je moet voor een stuk realistisch zijn. Hij weet ook wel dat hij zich moet fixeren op Remco voor de tweede plaats. Dan zullen het de benen van van Remco en Vingegaard zijn die beslissen." Uiteindelijk komt het toch altijd aan op de benen.

Respect voor Evenepoel

Opvallend beeld wel bij de aankomst van de vorige etappe: Vingegaard die Evenepoel een handje gaf, na lang in het wiel te hebben gezeten. " Hij zal dicht tegen zijn limiet gezeten hebben", zegt Steels over Vingegaard. "Dat is een vorm van respect." Een teken dat Evenepoel zich meer en meer tussen de groten der aarde mengt.

Mikel Landa staat momenteel vijfde en zou misschien ook nog over Almeida kunnen springen. Het advies van Steels aan de Spanjaard was hetzelfde als dat aan Evenepoel. "Ik denk dat je moet hopen op een slechte dag van een ander." Zeker voor Landa is dat het geval, want die heeft meestal geen al te beste tijdrit in de benen.

Defensief Soudal Quick-Step

"Je moet behouden wat je hebt", verklaart Steels de algemene aanpak van Soudal Quick-Step in de laatste bergrit. "Als er een opening zich voordoet, grijp je die kans. Anders richt je je op morgen."