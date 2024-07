Visma-Lease a Bike heeft bedenkingen bij vraatzucht Pogacar: "Weet niet of het je populariteit ten goede komt"

Tadej Pogacar heeft Visma-Lease a Bike op de knieën gekregen. Niet enkel in het klassement, maar ook de potentiële ritzege van Jorgenson zagen de 'Vismannen' verloren gaan.

Dit omdat Tadej Pogacar halsstarrig weigert op te houden met aanvallen in deze Tour de France. Werkelijk niets gunt hij de concurrenten, zeker die van Visma-Lease a Bike niet. Het is bijzonder indrukwekkend. Het is alleen de vraag of het ook de schoonheid van de wielersport dient. Daar heeft Merijn Zeeman zijn idee over.

"Ik vind alleszins van niet. Hoeveel etappes heeft Pogacar nu gewonnen? Vier. Wij waren bij de gelukkigen die er ook eentje konden inpikken. Want veel laat hij anders niet over voor de rest", merkt de sportief directeur van Visma-Lease a Bike op in Het Laatste Nieuws. Dat is het minste wat je kunt zeggen als tegenstander.

Populariteit Pogacar ter discussie

"Zijn/Hun keuze, natuurlijk. Maar ik weet niet of het je populariteit als renner ten goede komt." Een duidelijke boodschap. Ook Frans Maassen moest al lachend erkennen dat ze bij Visma-Lease a Bike in de rit naar Isola 2000 niet meteen de beste vrienden zijn van UAE. "Maar niemand zegt dat ze vrienden moeten maken, hé."

Maassen was dus wel groots in de nederlaag. "Het is zijn goed recht om aan te vallen. Zuur voor ons. En dat voor de andere vluchters. Maar dat is topsport. Hij heeft ook hard gereden. En verdiend gewonnen." Dat is dan toch wel een mooie reactie, maar het zal inderdaad even slikken zijn dat hun grote rivaal zo weinig laat liggen.

Drie ritzeges per Tour voor Pogacar

Tadej Pogacar benadrukte in het flashinterview dat hij nu aan een gemiddelde aan drie ritzeges per Tour-deelname zit.