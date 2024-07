Wereldkampioen Van der Poel doet stevig dromen: nieuw duel met Van Aert in het najaar?

Mathieu van der Poel sluit de Tour af met nog altijd maar 28 koersdagen op de teller. De wereldkampioen zal in het najaar dan ook nog wat wedstrijden rijden.

Met slechts zeven koersdagen op de teller vertrok Mathieu van der Poel naar de Tour. De wereldkampioen had in die zeven koersdagen wel de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gewonnen.

De olympische wegrit in Parijs op 3 augustus staat al zeker op het programma van Van der Poel. De Nederlander wil net als vorig jaar twee weken na de Tour toeslaan op een groot kampioenschap. Toen won hij het WK in Glasgow.

Van der Poel in de Vuelta?

Welke wedstrijden Van der Poel daarna nog zal rijden is onzeker, maar de wereldkampioen gaf wel al een tipje van de sluier. "Het WK is nog een vraagteken", zei hij bij Wielerflits. "De Vuelta a España is ook nog altijd een mogelijkheid."

"Dat is het nog steeds. Maar dat hebben we open gehouden tot na de Spelen." Nog geen zekerheid dus, maar de kans is wel groot dat Van der Poel voor het eerst aan de start staat van de Vuelta. Wout van Aert bevestigde wel al zijn debuut in de Vuelta.

Voor Van der Poel zou het zijn debuut in de Vuelta zijn. Hij stond wel al vier keer aan de start van de Tour en één keer in de Giro. In 2021 won hij een rit in de Tour en droeg hij zeven dagen geel, in 2022 won Van der Poel de openingsrit in de Giro en droeg hij drie dagen de roze trui.