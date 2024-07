Dirk De Wolf onthult waar de werkpunten liggen van Remco Evenepoel voor Tourwinst

Dirk De Wolf was onder de indruk van wat Remco Evenepoel heeft laten zien in zijn eerste Tour de France. Hij gelooft in Tourwinst van Evenepoel, ook met Pogacar en Vingegaard aan de start.

"Chapeau! Het is puur genieten om hem bezig te zien", reageerde Dirk De Wolf bij HLN over de eerste Tour van Remco Evenepoel. De ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik stuurde Evenepoel bijna dagelijks een bericht via Whatsapp.

Dat Evenepoel in zijn eerste Tour al meteen een ritzege pakt, de beste jongere is en ook als derde op het podium staat doet het beste hopen voor de toekomst. Al ziet De Wolf ook nog werkpunten voor Evenepoel.

"Zo moet hij bijvoorbeeld nog sneller bergop kunnen rijden en de versnellingen van de concurrentie nog beter kunnen beantwoorden", zegt De Wolf. Hij gelooft dat dat kan en dat Evenepoel de Tour kan winnen.

Evenepoel kan Pogacar kloppen in de Tour

Dan moet Evenepoel wel de Tourwinnaar van de voorbije vijf jaar, Pogacar en Vingegaard, verslaan. De Wolf heeft echter vertrouwen dat Evenepoel hen de komende jaren zal kunnen klopppen.

"Dat Pogacar nu superieur was? Dat kan binnen een aantal jaar helemaal draaien. Remco kan nog beter worden en Pogacar zal ook niet altijd de benen hebben waarmee hij deze Tour heeft gereden. Zijn derde plaats in de Tour schat ik alvast veel hoger in dan z’n eindwinst in de Vuelta."