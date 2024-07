​Na een onzichtbare Tour: beste Fransman en Cofidis ruziën openlijk over cruciaal punt

Guillaume Martin, de beste Fransman in de Tour op de 13de plaats, ligt openlijk overhoop met zijn team. Zijn ploeg Cofidis is het daar niet mee eens en weerlegt zijn beschuldigingen.

Vorig jaar won Cofidis nog twee ritten in de Tour, dit jaar kwam Guillaume Martin het dichtste met een zesde plaats in de rit naar Superdévoluy. Sprinter Bryan Coquard sprintte ook enkele keren naar een plek in de top tien.

Klassementsrenner Guillaume Martin eindigde maar dertiende op 43’49” van winnaar Tadej Pogacar. De Fransman heeft daar echter een verklaring voor. Hij wijst naar de zware fietsen van het Franse LOOK.

"Ik rijdt zonder vermogensmeter. Onze fietsen wegen 7,7 kilogram, 1 kilogram meer dan de toegestane limiet. Ik wil mijn fiets niet nóg zwaarder maken met een fietscomputer van 200 gram", zegt Martin bij Le Monde. "We moeten het hele jaar op ons gewicht met voeding..."

Cofidis wijst Martin terecht

Cofidis reageerde als door een wesp gestoken. "Het gewicht van de fiets is een belangrijk aandachtspunt, maar niet de enige prestatiefactor", reageerde de Franse ploeg in een statement.

"De door Martin gebruikte fiets is specifiek ontworpen om de 7,4 kilogram niet te overschrijden, een gewicht dat iets onder het gemiddelde ligt van de fietsen van de beste renners uit het peloton. Onze renners beschikken met de frames van LOOK over geavanceerd materiaal."

"We zijn ervan overtuigd dat onze materiaalpartners ons in staat hebben gesteld om te kunnen concurreren met onze tegenstanders. We hebben met dezelfde fiets ook verschillende overwinningen behaald in de Tour van 2023, de Vuelta van 2023 en de Giro van dit jaar."