Arrogant of niet? Grootspraak bij 18-jarig Belgisch toptalent: "Ik wil de beste ter wereld worden, ik wil Pogacar verslaan"

Wees gewaarschuwd, Tadej Pogacar. Nu heers je misschien nog wel, maar een 18-jarig Belgisch toptalent komt achter je aan. Als alles naar wens blijft verlopen.

Momenteel is dat wel het geval voor Jarno Widar, die sinds de maand mei helemaal aan het ontbolsteren is. Een tweede plaats in een rittenkoers en eendagskoers werd gevolgd door de eindzege in de Alpes Isère Tour en de Giro Next Gen. Ook in de Ronde van de Aostavallei was hij de beste. Lotto Dstny heeft goud in handen.

In een uitgebreid interview met Direct Vélo geeft Widar te kennen dat zijn dromen geen limieten kennen. "Het grootste doel is om de beste renner ter wereld te worden. Tadej Pogacar is momenteel de beste renner ter wereld. Het ultieme doel is dus om Pogacar te verslaan." Je kunt hem niet verwijten dat hij niets durft zeggen.

Jarno Widar droomt groots

Is hij daar op zijn 18e mee bezig? "Ja, natuurlijk! Ik wil geen gemiddelde prof worden die werkt voor anderen, die ze aan de aankomst een schouderklopje geven en tegen wie ze zeggen: "Bedankt voor het werk in het eerste deel van de koers." Dat doet me niet dromen. Ik hou van een toekomst waarin ik veel sterker ben dan vandaag."

Als anderen zulke uitspraken horen, zullen ze misschien van hem geen al te positief beeld krijgen. Daar is Widar zich ergens ook wel van bewust. In de dagelijkse omgang heeft hij daar ook mee te maken. "Ik weet dat sommigen me een arrogant type vinden." Widar zweert dat deze personen het niet bij het juiste eind hebben.

Belgisch toptalent niet arrogant

"Iedereen heeft het recht op zijn eigen gedacht, maar ik ben geen arrogante jongen. Ik ben gewoon ambitieus", besluit hij.