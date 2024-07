Het is net niet voor Alpecin-Deceuninck! Belg stuit in eigen land op sterke beer, favorietengroep komt te laat

Alpecin-Deceuninck had er in eigen land nog wel zijn zinnen op gezet om met een Belg een prestigieuze zege te pakken, zoals dat met Philipsen driemaal lukte in de Tour de France. Jimmy Janssens greep er net naast in de derde rit in de Ronde van Wallonië.

Markus Hoelgaard van Uno-X en Jimmy Janssens van Alpecin-Deceuninck waren de overblijvers van de ontsnapping in de koninginnenrit in de Ronde van Wallonië. Ook op de Côte de Maboge bereikten ze de top als kop van de koers. Het was uitkijken of er achter hen nog wat zou bewegen in de groep met de favorieten. Dat gebeurde wel degelijk: een groep met onder meer Dylan Teuns en Simon Clarke rukte zich los. Ook leider Corbin Strong zat er nog bij. Die moest ook wel iets ondernemen, want zijn leiderstrui stond op het spel. Die kon immers naar Jimmy Janssens gaan, aangezien die met een ritzege ook nog bonificatieseconden kon pakken. Sterke Hoelgaard (Uno-X) in slot De voorsprong van de koplopers werd fel gereduceerd, zodat een dubbelslag toch te hoog gegrepen werd. Wel reden ze nog altijd een minuut voor op de achtervolgers en ging het dus tussen hen beiden voor de ritzege. In de slotkilometer bleek Hoelgaard een ferme aanzet in huis te hebben, waardoor hij zijn concurrent op lengtes zette. Ook het laatste bochtenwerk deed de Noor naar behoren. De overwinning was dus voor hem. Janssens kwam niet meer terug en moest het stellen met een tweede plaats. Achter de leiders kwam het ook nog tot een hergroepering: het was uiteindelijk Matteo Trentin die op 23 seconden naar de derde plaats in de rit sprintte. Nog zelfde leider in Ronde van Wallonië Corbin Strong van Israel Premier-Tech heeft zo voldoende gedaan om zijn leidersplaats in de Ronde van Wallonië te behouden.