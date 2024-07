Schokkende onthulling Wiggins over misbruik door 72-jarige man: "Pure manipulatie, zeker dat we gedrogeerd werden"

Bradley Wiggins heeft duidelijk al heel wat moeten doorstaan. Dat hij met misbruik te maken heeft gekregen, heeft de ex-renner al meermaals tussen de lijnen laten verstaan. Nooit ging hij er zo expliciet op in als nu.

In de podcast Under The Surface neemt Wiggins ons mee naar zijn jeugd, naar een periode waarin hij als jonge gast in een club klaargestoomd werd voor het wielrennen. "Ik werd op de eerste avond voorgesteld aan de coach van de club. Hij was 72 en een ex-militair. Onmiddellijk greep hij naar mijn pols", begint de Brit aan zijn verhaal.

"Hij hield er blijkbaar van om de polsslag van kinderen te voelen. Hij zei onmiddellijk dat ik de beste Engelse wielrenner ooit zou worden. Ik geloofde hem. Achteraf bekeken waren zijn woorden pure manipulatie." Dat psychologische misbruik was al meer dan erg genoeg. Daar is het jammer genoeg niet bij gebleven.

Wiggins misbruikt door coach

"Op een dag stond ik met een ander rennetje onder de douche. De coach toonde ons hoe we onze scrotum moesten wassen, omdat dit makkelijk kan infecteren als je een hele dag op je zadel zit. Onder het mom 'dit hoort bij de stap zetten naar een profrenner' hield hij onze balzak vast en toonde hij welke schrobmethode de meest ideale was."

Aangezien het uitgerekend de coach was die hem misbruikte, had Wiggins niet het gevoel dat hij bij iemand anders terecht kon. Hij kan zich nog andere vreemde voorvallen voor de geest halen. Plots zonder een pyjama wakker worden bijvoorbeeld, terwijl hij er zeker van is dat hij die wel aan had gedaan bij het slapengaan.

Wiggins vermoedt gebruik van drugs

"Ik ben er dan ook zeker van dat we gedrogeerd werden", is Bradley Wiggins stellig. Schokkende taferelen. We duimen voor de ex-Tourwinnaar dat hij al die verschrikkelijke gebeurtenissen toch een plaats kan geven.