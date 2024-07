De verregaande(?) voorzorgsmaatregelen van Evenepoel, van Aert & co om het grote gevaar te voorkomen

De Olympische Spelen in Parijs? Dat wordt genieten voor Team Belgium. Als het allemaal wat meezit, krijgen we misschien wel de beste naoorlogse Olympische Spelen voor ons land. Al zijn er altijd dingen die roet in het eten kunnen gooien natuurlijk ...

Een van de zaken waar iedereen enorm voor beducht is, is nog steeds het coronavirus. Dat kan een flinke domper zijn op de feestvreugde. Momenteel zijn een vijftal Belgen positief getest en zij mogen het Olympisch dorp nog niet in.

De Belgen (en bij uitbreiding vele andere atleten) volgen enorme veiligheidsvoorschriften om toch maar niet ziek te worden. Wout van Aert en Remco Evenepoel zitten zelfs sowieso niet in het Olympisch dorp, zoals is geweten.

© photonews

Zij spenderen hun dagen tot op heden in het Best Western Hotel, zo'n vijftien kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Zij volgen tot op heden alle gekende protocollen waardoor ze besmetting willen gaan voorkomen.

Voorlopig allemaal gezond

"Handen ontsmetten, mondkapjes en symptomen zo snel mogelijk melden. En dan heb ik het niet alleen over Covid, er zijn nog andere infecties die risicovol zijn om sport te beoefenen of inspanningen te doen", aldus Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling bij Het Laatste Nieuws.

"Zodra één persoon ziek is, gaat het snel rond. Als je pech hebt, heb je 't zitten. Maar we zijn niet ongerust, wel voorzichtig. Want het zou jammer zijn om een evenement te moeten missen dat maar eens om de vier jaar wordt gereden. Maar voorlopig zijn we allemaal gezond."