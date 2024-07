Evenepoel fluit bondscoach Vanthourenhout terug: "Dat is te kort door de bocht"

Remco Evenepoel is één van de topfavorieten voor het goud op de olympische tijdrit in Parijs. Toch denkt bondscoach Sven Vanthourenhout dat Filippo Ganna en Joshua Tarling er nog iets bovenuit steken.

Amper zes dagen heeft Remco Evenepoel tussen de slottijdrit in de Tour en die op de Olympische Spelen in Parijs. En dus is hij misschien niet de grote topfavoriet, maar wel Joshua Tarling en Filippo Ganna.

Tarling, de huidige Europese kampioen tijdrijden, en Ganna, de wereldkampioen van 2020 en 2021, hebben zich specifiek voorbereid op de Spelen. Zij zullen zaterdag misschien iets frisser aan de start staan.

Evenepoel niet akkoord met Vanthourenhout

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout noemde Ganna en Tarling iets meer favoriet dan Evenepoel. Daar is de wereldkampioen het echter niet mee eens. "Dat is misschien iets te kort door de bocht", zegt hij bij VTM Nieuws.

"Ik heb al genoeg bewezen dat ik iedereen kan kloppen, dus waarom zaterdag niet? Als de benen goed hersteld zijn, is er veel mogelijk. Als ik op mijn waarde geklopt word, moet ik dat accepteren", zegt Evenepoel nog.

Evenepoel deed door zijn winst in de eerste tijdrit in de Tour én zijn derde plaats in het eindklassement ook vertrouwen op. Ook dat kan zaterdag een bepalende factor zijn in de strijd om de gouden medaille.