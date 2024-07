🎥 Dat was héél nipt! Filippo Ganna teleurgesteld met zilver, maar ontsnapte aan ramp in tijdrit

Filippo Ganna was naar Parijs gekomen voor de olympische titel in het tijdrijden, maar de Italiaan moest tevreden zijn met zilver. Hij kon zich onderweg wel miraculeus rechthouden.

De Tour sloeg Filippo Ganna bewust over om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Parijs. Drie jaar geleden in Tokio moest de Italiaan tevreden zijn met de vijfde plaats, nu ging hij vol voor de gouden medaille.

"Ik ben heel blij, want ik ben niet supergoed in de regen", zei Ganna achteraf bij Eurosport. "Maar ik probeerde mijn droom te volgen en het juiste tempo aan te houden. Ik ben blij met mijn prestatie vandaag."

"Ik moet de staf bedanken, want sinds het begin van het seizoen helpen ze me al om dit resultaat te behalen. Ook moet ik mijn coach bedanken, want hij is degene die in mijn gelooft. Tweede worden doet een beetje pijn, maar vanavond gaan we het wel vieren."

Valpartij nipt vermeden door Ganna

Ganna moest dus tevreden zijn met zilver, maar hij kon ook naast de medailles gegrepen hebben op het verraderlijke parcours. De Italiaan hield zich maar net recht en kon ook maar nipt de dranghekken vermijden.

"Het was heel nipt. Ik weet niet wat er precies gebeurde. Misschien had ik een engeltje op mijn schouder dat een zware valpartij voorkwam", lachte Ganna nog.