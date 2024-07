Remco Evenepoel doet zijn verhaal over weg naar goud: "Pas toen begon ik er in te geloven"

Remco Evenepoel heeft zijn favorietenrol waargemaakt op de olympische tijdrit in Parijs. Hij pakte voor België de eerste gouden medaille op de Olympische Spelen.

Amper zes dagen tijd had Remco Evenepoel tijd om te herstellen van zijn eerste Tour de France. Dat zou volgens velen een nadeel zijn tegen Filippo Ganna en Joshua Tarling, die de Tour niet hadden gereden.

Maar Evenepoel klaarde de klus en kwam nooit in de problemen. "Ik heb hier weinig woorden voor. Dit is zo uniek en speciaal, zeker omdat het zo kort na de Tour is", reageerde Evenepoel achteraf bij Sporza.

Evenepoel voelde zich pas vrijdag weer goed

Evenepoel was snel onderweg, maar had dat zelf niet door. "Vanaf de start had ik eigenlijk het gevoel dat ik niet goed onderweg was. Geloof het of niet, maar ... Ach, ik mag nu niet beginnen te klagen, hé. Ik ben olympisch kampioen."

"Pas gisterenochtend voelde ik me voor het eerst weer top. Op training lukte het weer en ook vanochtend voelde ik me goed. Zo groeide het geloof plots weer dat ik dit kon winnen", zei Evenepoel.

Door de Olympische Spelen eindigde de Tour niet in Parijs, maar wel in Nice. Evenepoel stond nu dan toch op het podium in Parijs. "En kijk, met de Tour zijn we niet naar Parijs kunnen gaan, maar Parijs is nu naar mij gekomen."