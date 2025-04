Johan Museeuw onthult de "stoute droom" van Tadej Pogacar: "Ik bekeek hem zo eens..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar rijdt dit jaar voor het eerst Parijs-Roubaix, ook al wil zijn ploeg dat liever niet. Volgens Johan Museeuw broedt de wereldkampioen in de toekomst zelfs op een nog veel ambitieuzer plan.

In de geschiedenisboeken van het wielrennen zet Tadej Pogacar elk jaar wel ergens zijn naam bij door een verwezenlijking die weinigen hem al voor deden. Vorig jaar won Pogacar de 'Triple Crown' door de Giro, de Tour en het WK te winnen.

Dat hadden enkel Eddy Merckx (1974) en Stephen Roche (1987) hem al voorgedaan. Zijn dubbel in de Giro en de Tour was ook de eerste sinds Marco Pantani in 1998. Dit jaar wil Pogacar zijn naam weer bij een beperkt lijstje zetten.

Na al drie keer de Tour en vorig jaar ook de Giro wil de Sloveen ook de Vuelta winnen en zo de drie grote rondes winnen. Enkele Anquetil, Gimondi, Hinault, Merckx, Contador, Nibali en Froome deden hem dat al voor.

Wint Pogacar alle Monumenten in één jaar?

Pogacar heeft echter nog een andere grote droom. Johan Museeuw sprak onlangs met Mauro Gianetti, de CEO van UAE Team Emirates-XRG. "'Tadej’s stoute droom is om in één en hetzelfde jaar een keer alle klassieke Monumenten te winnen', vertelde hij me", zegt Museeuw bij HLN.

"Ik bekeek hem zo eens... Tja, waar stopt dat op den duur? Hij leeft en traint keihard voor zijn job. Is super ambitieus. Maar blijft uiteindelijk ook maar een mens." Al weet je met Pogacar natuurlijk maar nooit.