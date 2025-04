Opvallend: veldrijder Toon Aerts zal wegwedstrijden rijden voor... Lotto

Lotto Cycling Team en veldritteam Deschacht-Hens-FSP slaan de handen in elkaar. De twee teams gaan samenwerken en dat heeft ook gevolgen voor Toon Aerts.

De onderhandelingen tussen beide ploegen liepen volgens Het Nieuwsblad al een tijdje, maar zijn nu afgerond. Voor beide ploegen is het een voordeel, want ze kunnen in hun eigen discipline renners uitwisselen.

Zo kunnen beloftevolle wegrenners die ook nog willen crossen in de winter uitkomen voor Deschacht-Hens-FSP, terwijl renners van het veldritteam in de zomer dan weer kunnen rekenen op de ondersteuning van Lotto.

Toon Aerts rijdt op weg voor Lotto

Er zou ook al een akkoord zijn met Toon Aerts, het uithangbord van Deschacht-Hens-FSP, om wegwedstrijden voor Lotto te rijden. Hij zou volgende week samen zitten met sportief manager Kurt Van de Wouwer om zijn programma te bespreken.

Bij Lotto kunnen ze alleszins extra renners gebruiken, want de Belgische ploeg heeft op dit maar 26 van de maximaal 30 plaatsen ingevuld en er liggen op dit moment ook enkele renners in de lappenmand.

Aerts kan zeker een aanwinst zijn, want hij deed het vorig jaar goed in enkele Belgische 1.1-wedstrijden. Zo werd hij 20ste in de Antwerp Port Epic, negende in de Ronde van Limburg, 19de in de Heistse Pijl en 24ste in de Druivenkoers.