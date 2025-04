Thibau Nys heeft ongelooflijk positief nieuws te melden bij aanvang van zijn wegseizoen in 2025

Laat het wegseizoen maar volledig losbarsten, moet Thibau Nys denken. Met veel positiviteit begint hij er vandaag aan.

Voor velen is het wegseizoen natuurlijk al weken of maanden bezig, maar Thibau Nys had na een volledig veldritseizoen even de tijd nodig om pauze te nemen en dan weer aan de conditie als wegrenner te werken. De maand april wordt heel erg belangrijk voor hem. De Gran Premio Miguel Indurain van vandaag is zijn eerste wegkoers van het jaar.

In de aanloop daarnaartoe heeft Nys met de pers gesproken en hij heeft bij Sporza alleszins bijzonder goed nieuws te melden. "Die voorbereiding verliep uitstekend", zegt hij over de verrichte arbeid van de voorbije weken. "Ik heb tijdens mijn trainingen alles kunnen afvinken van wat ik wilde doen. We hebben elke steen omgedraaid en heb ook de nodige rust ingebouwd."

Lidl-Trek vindt juiste balans

Ze hebben bij Lidl-Trek dus de juiste balans gevonden tussen rust en arbeid op de fiets. Thibau Nys heeft echt wel uitgekeken naar het begin van zijn wegseizoen en komt zelfs nog meteen optimistischere uitspraak dan die over zijn voorbereiding. "Nu begint het te lang te duren, dus wil ik gaan koersen. Ik denk dat ik nu al beter ben dan dat ik vorig jaar aan de start kwam."

Dat is veelbelovend, want 2024 was voor hem als wegrenner uiteraard een heel succesvol jaar. Nys begint er dus aan op Spaanse bodem, om daarna de Ardennenklassiekers erbij te nemen. In het achterhoofd speelt de Waalse Pijl al. "In mijn onderbewustzijn ben ik met die koers het meest bezig", bekent Nys, die daar wil proberen zich zo goed mogelijk staande te houden wanneer Pogacar versnelt.

Thibau Nys zelf verbaasd over liefde voor Waalse Pijl

Een Vlaming die droomt van de Waalse Pijl: het is bijzonder. "Ik weet niet goed waar die liefde vandaag komt. Al weet ik nog dat ik als junior alle profs er eens afreed op de Muur van Hoei."