Wout van Aert reageert krachtig op de woorden van ploegleider Grischa Niermann

De woorden van zowel Grischa Niermann als Wout van Aert na Dwars door Vlaanderen waren duidelijk. Beiden namen ze de verantwoordelijkheid op zich voor de afloop van die koers.

Van Aert deed dit heel snel na de finish in niet mis te verstane bewoordingen. Hij vond dat hij zelf schuld had aan de uitkomst van Dwars door Vlaanderen. Ondertussen vertelde Grischa Niermann aan de ploegbus dan weer dat hij diegene was die verantwoordelijk was voor de uitgestippelde tactiek, want uiteindelijk was hij toch de ploegleider.

Wout van Aert ziet er vooral een teken in dat de Duitser nog altijd achter hem staat, zoals dat reeds het geval is van bij het begin van hun samenwerking. "Grischa is een geweldige ploegleider", is Van Aert vol lof voor de sportdirecteur van Visma-Lease a Bike. "Hij is iemand die ook altijd voor mij opkomt. Dat siert hem." Het wederzijds respect is duidelijk groot.

Van Aert vindt het logisch dat Niermann zijn keuze volgt

Van Aert blijft wel bij zijn stelling dat hij zelf verantwoordelijk is voor de beslissing om niet aan te vallen en met Powless naar de meet te gaan. De Belg zou het gek vinden als Niermann voor een andere optie zou kiezen. "Ik vind het heel normaal dat hij mij er in volgt als ik vol vertrouwen in de radio zeg dat we het zo gaan doen. Tenslotte ben ik één van de kopmannen."

"Ik heb de keuze niet bij hem gelaten", benadrukt Van Aert nog eens dat het zijn eigen beslissing was. Van Aert bevestigt ook nog een keer dat hij het reeds behoorlijk vroeg in de koers besliste en het een keuze was tegen zijn eigen natuur in. "Daar baal ik wel van." Het komt er nu voor Van Aert en zijn ploeg op aan om de knop definitief om te draaien en de blik op de Ronde van Vlaanderen te richten.

Van Aert samen met Jorgenson kopman

De vraag is ook of Visma-Lease a Bike zondag nu extra aan het teambelang zal denken, gezien de afloop in Dwars door Vlaanderen. "Matteo Jorgenson en ik zijn allebei kopman zondag. Ik hoop zelf in de finale te geraken en dan kunnen we zien hoe het gaat. Als we daar allebei zitten kunnen we overleggen wie het sterkst is, maar ons doel is gewoon om te winnen", zei Van Aert hierover op zijn persconferentie.