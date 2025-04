Visma-feestje kon nog veel erger verpest zijn: deze pechvogel heeft alvast de prikkel om zondag hard terug te slaan

Het beoogde Visma-feestje is al uitgedraaid op een sisser in Dwars door Vlaanderen. Het had nog veel erger verpest kunnen zijn, want normaal had ook Stefan Küng de oversteek tot bij Neilson Powless kunnen maken.

Er zijn altijd verhalen die niet in beeld komen maar wel een impact hebben op het verloop van de koers. Het verhaal van Stefan Küng van afgelopen woensdag behoort tot die categorie. "Vlak voor de tweede keer Berg Ten Houte had ik een probleem met mijn derailleur. Mijn ketting sprong er telkens af. Vanaf dat moment deed het telkens klap-klap-klap als ik hard op de pedalen duwde."

Zo snel mogelijk op een andere fiets kruipen is dan de boodschap, maar dat is niet altijd eenvoudig als de koers volop aan het losbarsten is. "Ik kon pas voor de Mariaborrestraat van fiets wisselen. Ik moest een grote inspanning leveren om terug te komen. Ik heb veel nutteloze inspanningen moeten doen. Het is jammer dat ik uitgerekend mechanische pech had op het moment dat Visma-Lease a Bike volle bak ging."

Küng kon onmogelijk volgen door mechanische pech

Het was inderdaad op Berg Ten Houte dat Affini, Van Aert, Jorgenson en Benoot de gashendel opendraaiden. Voor Küng is het balen dat hij door pech niet met hen mee kon gaan. "Ik miste zo de sprong om naar voren te gaan. We wisten dat het daar ging gebeuren, we zaten in goede positie. Als je door kettingproblemen 10% van je vermogen verliest, dan is het onmogelijk om te volgen."

Stefan Küng zou voor de Ronde van Vlaanderen wel eens op revanchegevoelens kunnen teren, gezien de manier waarop Dwars door Vlaanderen voor hem verlopen is. "Ik ben best kwaad over het koersverloop en vond dat er meer in zat", is de Zwitser eerlijk. "Op bepaalde momenten kun je je niet veroorloven om te veel energie te verspelen."

Küng een outsider in Ronde van Vlaanderen

Toch maar opletten voor hem in de Ronde van Vlaanderen. Küng is sowieso één van de outsiders. Bovendien is een renner die op woede of adrenaline koerst een groot gevaar voor de tegenstand. Denk maar aan de prestatie van Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic.