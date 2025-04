Van Aert geen kopman in de Ronde? Ploegmaat is helder over tactiek van Visma-Lease a Bike

In Dwars door Vlaanderen wilde Wout van Aert voor eigen succes gaan, maar dat mislukte. In de Ronde van Vlaanderen lijkt de ploeg dan ook terug te keren naar het oude succesrecept.

Wout van Aert en bij uitbreiding de hele ploeg van Visma-Lease a Bike is geen favoriet voor de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse ploeg zal het op een andere manier moeten doen als het zondag wil winnen.

"De favorieten voor de Ronde van Vlaanderen zijn natuurlijk Van der Poel en Pogacar", zegt Dylan van Baarle bij In Koers. "Hun niveau is op dit moment echt bizar hoog. Maar daarachter heb je ook nog Pedersen en Ganna, die misschien wel een belangrijke rol kunnen spelen in de finale."

Van Aert niet enige kopman bij Visma-Lease a Bike?

Zijn eigen ploegmaat Wout van Aert rekent Van Baarle niet bij de topfavorieten en dus is hij ook niet de enige kopman bij Visma-Lease a Bike. Hij denkt eerder aan de ploeg als collectief dan Van Aert als enige kopman.

"Met Matteo (Jorgenson), Tiesj (Benoot), Wout en mij hebben we eigenlijk vier pionnen die moeten meedoen in de finale, en ik heb er ook zeker vertrouwen in dat we dat kunnen", zegt Van Baarle.

"Maar topfavorieten? Dat zijn we zeker niet. Toch zal ik ons zeker niet afschrijven, en al helemaal Wout niet", gelooft de Nederlander toch nog in de kansen van Van Aert. In 2020 behaalde Van Aert zijn enige podium in de Ronde van Vlaanderen, toen werd hij tweede.