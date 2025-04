En of Wout van Aert bijzonder ontspannen toeleeft naar de Ronde van Vlaanderen: het ultieme bewijs is geleverd

Vergis u niet: Wout van Aert leeft wel degelijk ontspannen toe naar de Ronde van Vlaanderen. Misschien wel meer ontspannen dan andere jaren.

Nochtans heeft hij in het Vlaamse voorjaar al wel enkele tikken moeten incasseren. Vooral recent dan, na een matige vertoning in de E3 Saxo Classic en een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen, nadat hij de overwinning voor het grijpen had. Het lijken eerder negatieve ervaringen, maar dit kan ook omgekeerd werken voor Van Aert.

Hij is nu toch iets meer underdog in de Ronde van Vlaanderen dan in voorgaande jaren en zo kan het toch iets minder gespannen koersen zijn van Brugge naar Oudenaarde. Dat kan hij dan weer koppelen aan het gevoel dat hij vooruitgang boekt, want in Dwars door Vlaanderen haalde hij zeker een beter niveau dan in de E3 Saxo Classic.

Interessante mix mogelijk voor Van Aert

Als hij die stijgende lijn kan doortrekken en daarnaast nog eens ontspannen aan de start komt, kan dat een interessante mix worden. Over dat laatste moeten we ons geen zorgen maken. Na de verkenning van gisteren is Wout van Aert vandaag opnieuw eropuit getrokken met de ploegmaats, in die speciale Ronde-shirts van Visma-Lease a Bike.

Dat blijkt uit de Instagram Stories van ploegleider Grischa Niermann. Op de Grote Markt van Doornik hebben ze bij Visma-Lease a Bike even de tijd genomen om zich neer te zetten. Wout van Aert heeft de kans meteen gegrepen om een koffietje te nuttigen. "Een koffie voor de Ronde van Vlaanderen", zo kondigt Niermann het alvast aan.

Van Aert neemt ontspannen aanloop

In het gezelschap van de mensen die hem steunen lijkt Van Aert inderdaad de ontspannen aanloop te nemen richting Ronde van Vlaanderen. Dan maar duimen dat het voor hem leidt tot de gedroomde uitkomst.