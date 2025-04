Philippe Gilbert vreest voor nieuwe comeback van Remco Evenepoel: "Laat ons hopen..."

Remco Evenepoel heeft al voor de derde keer in zijn carrière een zware revalidatie achter de rug. Het is nu uitkijken hoe Evenepoel voor de dag komt over zo'n twee weken.

In 2020 viel Remco Evenepoel zwaar in de Ronde van Lombardije en moest hij lang revalideren, vorig jaar ging Evenepoel twee keer zwaar tegen de grond. In april in de Ronde van het Baskenland, in december op training.

José De Cauwer ziet daarin een groot verschil met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. "Op de één of andere manier ontkomen zij aan zware blessures", zegt hij bij Het Nieuwsblad. In 2023 lag Pogacar wel een tijdje in de lappenmand door een polsbreuk.

Maar nog altijd veel minder lang dan Evenepoel, die in zijn hele carrière al zo'n 350 dagen, bijna een heel jaar, aan de kant stond door blessures. Volgens Philippe Gilbert is dat gigantisch veel en zorgt dat vooral mentaal voor problemen.

Komt Evenepoel sterker uit zijn revalidatie?

Gilbert maakte het ook mee met zijn knieblessures en weet dus waarover hij spreekt. Hij vindt revalideren dan ook veel lastiger dan koersen. En hij stelt dat de nieuwe comeback van Evenepoel dan ook twee kanten kan uitgaan.

"Of het neemt iets weg of het is een moment om je lichaam te resetten en helemaal in balans te brengen. Laat ons hopen dat het voor Remco het laatste is. Ik kijk ernaar uit om hem deze maand opnieuw in koers te zien."