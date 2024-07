Belgische medaillewinnaars Wout en Remco benoemen zelf hun idolen: "Welke superster ik wil ontmoeten? Van Aert"

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn zelf de idolen van vele Belgen. Hebben ze zelf eigenlijk voorbeelden die ze erg graag willen ontmoeten?

Dat is wat doorgaans gebeurt in een olympisch dorp: de ene ster die met de andere op de foto gaat. Na hun tijdrit zijn ze wel al een keertje langsgeweest in het Belgian House, waar ze in aanwezigheid van onder meer Niels Destadsbader het feest konden inzetten. Na hun passage daar zijn ze voorlopig huiswaarts gekeerd.

Binnen enkele dagen gaan ze dan ook een keertje echt het olympisch dorp bezoeken. In de 'Medal Shuttle' van HLN lieten ze zich hierover uit. "Ik hoop dat één of andere superster tegen het lijf kan lopen. Wie? Wout van Aert", grapt Remco Evenepoel. "Wij gaan er woensdagavond naartoe. Ik kijk er persoonlijk echt wel naar uit."

Evenepoel komt met uitdaging

Dat past ook perfect in de voorbereiding op de volgende olympische opdracht. "Ik ben blij dat het de laatste twee dagen voor de wegrit is. Dan hebben we toch alleen maar herstel ingepland. Ik zou zeggen: ik wil Usain Bolt wel zien, maar die loopt niet meer. Ik zou Nadal wel eens willen ontmoeten. Als je dat voor mij kan regelen..."

De toekomst zal uitwijzen of ze dat georganiseerd krijgen. "Ik vind het altijd moeilijk om idolen te noemen. Als je terugdenkt aan de periode waarin je zelf als kind op tv naar de Olympische Spelen keek, dan denk je al snel aan Michael Phelps en Usain Bolt. Die namen komen meteen in mij op." Ook Van Aert kijkt wel uit naar het olympisch dorp.

Van Aert blij naar olympisch dorp te kunnen

"We hebben heel die ervaring gemist. We zaten met het wielrennen heel ver van het olympisch dorp. Ik was heel blij dat we te horen kregen dat we daar toch een paar dagen kunnen vertoeven in Parijs."