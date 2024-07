Koers op en naast de Spelen: Puck Pieterse vervloekt lekke band, Alaphilippe laat Soudal Quick-Step feesten op de weg

Laat de champagne maar knallen, denken ze bij Soudal Quick-Step. Julian Alaphilippe neemt het heft in handen na zijn overwinning in Tsjechië. Een dag na de tijdritzege van Evenepoel op de Spelen kan bij de Wolfpack de pret niet op. Op diezelfde Olympische Spelen is er treurnis bij Puck Pieterse.

Olympische Spelen - mountainbike

Op de Olympische Spelen is de mountainbikerace bij de vrouwen al doorgegaan. Puck Pieterse trok naar de Spelen met ambitie voor goud, maar dat draaide eventjes anders uit. Ze stuitte sowieso op fenomeen Pauline Ferrand-Prévot, die uitgerekend voor eigen volk en in haar laatste jaar als mountainbikester de sterkste was.

Goud dus voor de Française. Pieterse was met de vingers in de neus op weg naar de tweede plek, tot een lekke band roet in het eten gooide. Weg was een zekere medaille voor Nederland en vooral voor Pieterse. Een harde klap voor de vrouw we ook kennen van op de cross. Zilver en brons waren nu voor Batten (VS) en Rissveds (Zwe).

© photonews

Ronde van Tsjechië - wegwielrennen

Er is nog meer dan enkel de Spelen en dat weten ze ook bij Soudal Quick-Step. Al zal het de olympische tijdrittitel van Remco Evenepoel ook wel gevierd hebben, ook al haalt hij die dan binnen met een truitje van Team Belgium om zijn schouders. Ze focusten zich bij zijn merkploeg ondertussen op de Ronde van Tsjechië.

Daar waren ze ondertussen toe aan de slotetappe naar Sternberk. Julian Alaphilippe maakte deel uit van een elitegroepje van zeven. Ook Marc Hirschi was vooraan aanwezig en verzekerde zich zo van de eindzege. Alaphilippe had nog de beste sprint in huis en won zo de slotetappe, voor Marc Hirschi en Sergio Higuita.

© photonews

De Belg Kamiel Bonneu liet nog een verdienstelijke ereplaats noteren in de laatste rit. De renner van Flanders-Baloise werd achtste in de laatste etappe, op enkele seconden van de kopgroep.