Opvallend: Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben de Olympische Spelen verlaten

Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn zaterdagavond nog gehuldigd in het Lotto Belgium House in Parijs. De twee medaillewinnaars vertrokken daarna wel naar huis.

Met een gouden en bronzen medaille om hun nek werden Remco Evenepoel en Wout van Aert stevig in de bloemetjes gezet in het Lotto Belgium House. Onder meer Eddy en Axel Merckx en Greg Van Avermaet waren aanwezig.

Evenepoel en Van Aert zijn na de festiviteiten wel in de auto gesprongen en vertrokken naar België. Dat is opvallend, want zaterdag staat de wegrit al op het programma. Al is er ook een logische verklaring voor.

Evenepoel en Van Aert gaan thuis ontspannen

"Wout en Remco gaan vanavond (zaterdag, nvdr.) nog even naar huis voor wat decompressie. Remco had zijn vrouw Oumi niet meer gezien sinds de start van de Tour", zei Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC, in Paris by Night.

"Wout had zijn gezin na de Tour wel twee dagen gezien in Nice, maar was ook al lang niet meer thuis geweest. Ze kunnen thuis nu even ontspannen en woensdag komen ze dan samen met Jasper Stuyven en Tiesj Benoot terug."

"Je mag dat niet onderschatten", vulde ex-renner Tom Dumoulin aan. "Die mannen hebben de Tour voorbereid en zijn daar weken mee bezig geweest, onder meer op hoogte. Ze gaan blij zijn dat ze even thuis kunnen zijn."