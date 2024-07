Oumi valt emotionele Sarah in de armen en doet het relaas van de rennersvrouw: "Met klein hartje toekijken"

Rennersvrouw Oumi Rayane, ofwel mevrouw Evenepoel, volgde aan de zijde van het koningskoppel of haar man het tot een goed einde zou brengen. Dat bleek het geval en dat bracht heel wat emoties met zich mee op de Olympische Spelen in Parijs.

VTM legde vast hoe Oumi Rayane en Sarah De Bie in elkaars armen vielen nadat hun mannen zich verzekerd hadden van de gouden en bronzen medaille in de olympische tijdrit. Sarah moest zelfs een traantje wegpinken. Later werd het vooral een mooi moment van hereniging wanneer ze Wout een stevige knuffel en zoen gaf.

De zender strikte Oumi nog voor een reactie na een zoveelste triomf van Remco. "Ik ben heel trots. Olympisch kampioen worden, ik denk dat dat het meest unieke is dat een wielrenner kan behalen. Het blijft een spannende dag. Er zijn heel veel factoren die meespelen. Hij heeft de Tour in de benen, de tegenstanders zijn heel sterk."

Overwinning Evenepoel niet verwacht

Daar waren ze zich in de familie Evenepoel dus toch ook bewust van. "Dan verwacht je dit niet." Als rennersvrouw blijft het toch ook altijd apart om zo'n koers te beleven. "Het was echt met een klein hartje toekijken en hopen dat er niets ergs gebeurt. Als het dan met winst eindigt, ben je supertrots en superblij."

Remco belde Oumi meteen na de aankomst al op. "Er kwam niet veel uit bij hem in ons telefonisch gesprek. Het was een moment van opluchting. Of dit een werk is van ons beiden? Dat weet ik niet. Ik kan enkel mijn best doen als partner en hem zo veel mogelijk steunen in wat hij doet. De rest heb je niet in handen."

Oumi al blij met huidige Belgische medailles

Op naar een volgende olympische medaille nu? "Eerst gaan we dit laten bezinken en zaterdag zullen we wel zien wat het wordt. We kunnen al blij zijn dat België twee medailles heeft."