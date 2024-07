🎥 Zelfs lekke band stopt hem niet: Pidcock knalt naar tweede olympische titel met gewaagd manoeuvre

Tom Pidcock heeft zijn olympische titel in het cross-country mountainbike verlengd. De Brit kende pech, maar keerde terug en maakte het nog af.

De Tour de France had Tom Pidcock na dertien ritten moeten verlaten door een positieve coronatest. Daardoor had hij nog maar twee weken om te herstellen en zich klaar te maken voor de Olympische Spelen in Parijs.

De Brit schoot niet goed uit de startblokken, maar stormde wel stilaan naar voor. Enkele de Fransman en thuisrijder Victor Koretzky kon hem nog volgen. Maar iets voor halfweg liep het fout voor Pidcock, hij stond lek vooraan.

Pidcock moest wisselen en keek tegen een achterstand van 40 seconden aan. De Zuid-Afrikaan Alan Hatherly volgde op zo'n 12 seconden van Koretzky, maar kwam niet dichter. Dat deed Pidcock wel, in twee ronden reed hij naar Koretzky toe.

De Fransman lossen lukte echter niet voor Pidcock en Kortezky zette in de laatste ronde zelf een aanval in. Hij reed even weg, maar Pidcock kon het gat toch nog dichten. Hij kreeg toch nog een kans op de titel.

In het bos pakte Pidcock uit met een gewaagd inhaalmanoeuvre en de twee raakten elkaar even. Koretzky maakte een slipper en moest definitief lossen. Na Tokio is het voor Pidcock de tweede olympische titel op rij in het mountainbiken.