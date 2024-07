Bondscoach onthult welke blessures Lotte Kopecky opliep bij haar valpartij in de tijdrit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky greep in de olympische tijdrit naast een medaille. Ze viel onderweg, maar de blessures lijken al bij al mee te vallen.

Bij het eerste tussenpunt zette Lotte Kopecky de vijfde tijd neer, op zo'n halve minuut van latere winnares Grace Brown. Het verschil met het podium was dan nog zo'n twaalf seconden en dus nog altijd mogelijk.

Iets daarna viel Kopecky en twijfelde ze of ze zou wisselen van fiets. Dat deed ze uiteindelijk niet, maar ze had wel wat tijd verloren. Bij het tweede tussenpunt was ze achtste, op zo'n 35 seconden van het podium.

In het laatste gedeelte maakte Kopecky nog iets van haar achterstand goed, maar ze strandde uiteindelijk op de zesde plaats, op zo'n 24 seconden van het podium. Zonder die val was een medaille misschien wel mogelijk geweest.

Blessures Lotte Kopecky

"Ze heeft het er nog altijd wat lastig mee, merk ik. Goed dat ze nu aan het fietsen is, dat verzet haar zinnen", zegt bondscoach Ludwig Willems bij HLN. Ook met de blessures van Kopecky lijkt het dus mee te vallen.

"Wat schaafwonden, beetje stijf. Een kleine plek op haar bil werd geraakt en de knie ligt een beetje open. Voor de rest valt het mee." De wegrit van zondag en het omnium op 11 augustus komen dus niet in gevaar.