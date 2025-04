🎥 Lotte Kopecky doet het! Wereldkampioene domineert en pakt recordzege in de Ronde van Vlaanderen

Lotte Kopecky is nu alleen recordhouder in de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioene was de sterkste in en sprint met vier en was voor de derde keer de beste in Vlaanderens Mooiste.

Net als bij de mannen kwam een topfavoriet in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen vroeg ten val. De Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini kwam na zo'n 35 kilometer ten val en moest de strijd staken. Wereldkampioene Lotte Kopecky werd zo weer de topfavoriete en had ook een betere dag dan woensdag. Op de Oude Kwaremont controleerde ze, net voor het einde van de klim reed ze weg met Lippert, Niewiadoma en Ferrand-Prevot. Een groep achtervolgers met Van der Breggen, Le Court, Chabbey, Pieterse, Van Dijk, Reusser en Borghesi volgden op zo'n 40 seconden. Zij zouden sprinten om de vijfde plaats, de winnares zat vooraan. Kopecky maakt het af in de sprint Kopecky was op papier de snelste van de vier, maar niemand durfde haar aanvallen. Het werd dus gewoon een sprint met z'n vieren. Kopecky zette zich in de slotkilometer op kop en hield het tempo er toch wat in. Niewiadoma probeerde nog op 500 meter van de streep, maar Kopecky haalde haar makkelijk terug. Op zo'n 250 meter van de streep zette haar sprint in op weg naar haar derde zege in de Ronde van Vlaanderen. De tweede wereldkampioene die mocht zegevieren in de Ronde, net als Pogacar. Results powered by FirstCycling.com 🚴🇧🇪 | Hoezo geen goede benen? Lotte Kopecky wint de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer! Ze rekent in de sprint af met Ferrand-Prévot, Lippert en Niewiadoma! 🙌🇧🇪



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/koWFAJBQoy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 6, 2025