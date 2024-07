De Cauwer ziet gelijkenis tussen Pidcock en Evenepoel: "Hebben dat gezien met Remco"

Net als Remco Evenepoel trekt Tom Pidcock met een olympische titel op zak naar de wegrit van zaterdag. Kunnen zij een dubbel realiseren.

Zaterdag pakte Remco Evenepoel de olympische titel tijdrijden, maandag verlengde Tom Pidcock zijn titel in het cross-country mountainbike. Drie jaar geleden was de Brit ook al de sterkste op de Spelen in Tokio.

Komende zaterdag staan zowel Evenepoel als Pidcock aan de start van de olympische wegrit. Evenepoel heeft al enkele dagen thuis kunnen rusten na zijn olympische titel. Bij Pidcock begint die rust nu pas.

Kan Pidcock ook wegrit winnen?

Kan de Brit dan zaterdag dan de dubbel pakken? "Ik denk dat dat een hele moeilijke wordt", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Want volgens mij zal er toch een vorm van ontlading zijn."

De Cauwer vreest vooral dat de korte tijd tussen het mountainbiken en de wegrit Pidcock parten zal spelen. "Pas op, we hebben het gezien met Remco Evenepoel. Hij was in de laatste tijdrit van de Tour ook niet op zijn best, maar hij heeft zich wel formidabel herpakt."

Het kan volgens De Cauwer, omdat het gaat over toprenners die meer kunnen dan het gemiddelde. "Het zou me verbazen op dat parcours, een hele lange wedstrijd met heel veel interval. Ik kijk ernaar uit."