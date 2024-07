Feest bij supporters en omgeving, maar er is ook slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Bij de supporters van Remco Evenepoel en in de omgeving van zijn supporterscafé is het feest. Er komen ongetwijfeld weer heel wat huldigingen op hem af.

Dat was immers ook het geval toen hij wereldkampioen op de weg werd in 2022. Zijn olympische tijdrittitel heeft ook veel enthousiasme opgewekt aan café 'In De Rustberg', in Schepdaal, een deelgemeente van Dilbeek. Ook in de rest van Dilbeek leeft het enorm dat Evenepoel olympisch kampioen is geworden, zegt de burgemeester.

"Het is een schitterende prestatie, van een zeer sympathieke jongeman uit onze gemeente", verklaart Willy Segers (N-VA) aan Radio 2 en Belga. "We kunnen daar alleen maar fier en blij mee zijn, dit straalt op een of andere manier toch een beetje af op Dilbeek en haar inwoners." Uitgerekend dit weekend gaan er ook kermissen door.

Evenepoel ereburger van Dilbeek

"Dit maakt de feestvreugde alleen maar groter", beweert Segers over de overwinning van Evenepoel. Die is overigens al een keertje tot ereburger van Dilbeek uitgeroepen. Gaan ze dan nu nog een stapje verder? "Daar is helaas geen overtreffende trap van. Je kan maar 1 keer ereburger worden", tempert Segers de vreugde een beetje.

"Maar het spreekt vanzelf dat we dit niet zomaar zullen laten voorbijgaan. We zullen overleggen met zijn entourage, zijn familie en ploeg, maar we gaan dit wel op een of andere manier vieren." Dat zal sowieso nog niet voor deze week zijn, want eerst ligt de focus van Remco Evenepoel nog op de voorbereiding van de wegrit.

Weldra huldigingen voor Evenepoel

Nadien mag de olympische tijdritkampioen zich wel degelijk klaarmaken voor een hele hoop awardshows en huldigingen.