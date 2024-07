Patrick Lefevere "in de wolken voor Remco", maar: "Als werkgever beetje frustrerend"

Patrick Lefevere zag Remco Evenepoel naar de olympische titel tijdrijden knallen. Al had hij dat ook wel ergens zien aankomen.

Amper zes dagen na zijn derde plaats in de Tour volgde met de olympische titel tijdrijden al een nieuw hoogtepunt voor Remco Evenepoel. Voor Patrick Lefevere niet echt een verrassing, hij had de gouden medaille een beetje verwacht.

"Remco laat niets aan het toeval over", zegt Lefevere bij La Dernière Heure. "Zondagavond, na zijn derde plaats in Nice, hield hij het niet lang vol op het feest dat we in Antibes organiseerden. En maandag zat hij al op de fiets."

Soudal Quick-Step heeft wel alles ter beschikking gesteld zodat Evenepoel olympisch kampioen kon worden in het tijdrijden: alles van uitrusting van de ploeg, zijn ploegleider Klaas Lodewyck en verzorger David Geeroms.

Voor Patrick Lefevere is het de derde keer dat hij een olympisch kampioen in zijn ploeg heeft. Pascal Richard in 1996 en Paolo Bettini in 2004 wonnen de wegrit, Evenepoel scoorde dus in het tijdrijden.

"Als werkgever is het een beetje frustrerend (omdat er weinig commerciële waarde aan vasthangt en hij een extra premie moet betalen nvdr.), maar ik ben uiteraard in de wolken voor Remco, die het verdient", stelt Lefevere nog.