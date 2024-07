Verzorger verklaart emotionele reactie Evenepoel na olympische titel: "Niemand ziet dat, ik wel"

Bij Remco Evenepoel waren er bijzonder veel tranen na zijn gouden medaille in het tijdrijden. Zijn verzorger David Geeroms verklaart waarom.

Na zijn ritzege, trui van beste jongere en derde plaats in het eindklassement was de eerste Tour de France van Remco Evenepoel bijzonder geslaagd. Maar Evenepoel had de olympische tijdrit in Parijs nog hoger gezet op zijn verlanglijstje.

"Die olympische titel was het allerhoogste op zijn lijstje afgelopen winter", onthult zijn verzorger David Geeroms bij Het Nieuwsblad. "Het was een kinderdroom, olympisch kampioen worden." En het lukte ook.

Evenepoel legt zichzelf veel druk op

De emoties liepen dan ook hoog op bij Evenepoel na de meet. Omdat het allemaal gelukt is wat hij in gedachten had. Op zijn 24ste heeft Remco Evenepoel al alles bereikt wat er te bereiken valt in het tijdrijden.

Maar de emoties bij Evenepoel zijn er ook door de druk. Druk die hij zichzelf vooral oplegt. Want Evenepoel heeft bijzonder veel talent, maar dan moet er met dat talent ook nog altijd iets gedaan worden.

"Er zijn er niet veel die zien hoeveel hij traint, hoe hard hij is voor zichzelf, hoe hij soms honger lijdt om op gewicht te komen. Bijna niemand ziet het. Bijna niemand kán dat zien. Ik zie dat wel."