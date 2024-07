Van Aert moet er mee lachen en verklaart opvallend Strava-account: "Dat geeft aan hoe saai mijn leven af en toe is"

Wout van Aert onderscheidt zich niet enkel met prestaties op de weg. Ook zijn Strava-account maakt van hem een uniek wielrenner.

Iedereen weet wel waar het over gaat. Op Strava zetten heel wat renners gegevens van hun trainingen, maar niemand die er zo'n ludieke titels en beschrijvingen aan toevoegt als Wout van Aert. Het kan iets zijn dat voorkomst in liedjesteksten. Of soms is het gewoon heel moeilijk te raden waar hij het überhaupt over heeft.

Als zijn merkwaardig Strava-profiel ter sprake komt in de Medal Shuttle, tovert dat bij Wout van Aert wel een glimlach op zijn gezicht. Hij legt uit waarom hij daar zo veel aandacht aan besteed. "Goh, da's een uit de hand gelopen hobby geworden." Kruipt daar tijd in om die leuke titels te bedenken? "Ja, natuurlijk denk ik daar over na."

Wout van Aert vindt het zinvol

Zelfs meer dan vele mensen misschien zouden verwachten. van de wielrenner. "Als ik soms alleen fiets, ben ik daar heel de training mee bezig. Dat geeft eerder aan hoe saai mijn leven af en toe is", lacht Van Aert. "Ik vind het af en toe leuk om iets te vertellen dat misschien niet iedereen begrijpt, maar wat voor mij wel zinvol kan zijn."

Mooi als hij daar zijn plezier in kan vinden. "Het zegt iets over hoe die dag was. Spelen met de Nederlandse taal is wel tof." Remco Evenepoel laat weten het Strava-account van Van Aert zeker in het oog te houden, maar dan vooral voor de info over zijn trainingen. Wat de titels betreft ontpopt Van Aert zich wel tot een trendsettter.

Van Aert als voorbeeld voor anderen

Evenepoel geeft mee dat Louis Vervaeke bij Soudal Quick-Step ook zo gevat uit de hoek probeert te komen. Aan Van Aert heeft hij alleszins een mooi voorbeeld.