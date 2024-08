De eerste huldiging is al een feit: Remco Evenepoel en Wout van Aert nemen met veel plezier applaus in ontvangst

Er komen ongetwijfeld heel wat huldigingen af op Remco Evenepoel en Wout van Aert. Zo'n eerste ceremonie hebben ze al achter de rug.

Die is uitgevoerd in de bubbel van de Olympische Spelen. Dat was mogelijk omdat Evenepoel en Van Aert inmiddels teruggekeerd zijn naar Frankrijk om de hand te leggen aan de laatste voorbereiding op de olympische wegrit. Hun terugkeer kwam op het gepaste moment gezien de prestatie van judoka Gabriella Willems.

Zij veroverde woensdag brons en dat was de ideale gelegenheid voor Team Belgium om 's avonds de drie medaillewinnaars in de bloemetjes te zetten. Dat gebeurde buiten aan het Belgian House in Parijs. Op beelden van HLN is te zien hoe er een bescheiden medailleceremonie gehouden werd ter ere van Evenepoel, Van Aert en Willems.

Awardshows wachten op Remco en Wout

De Belgische medaillewinnaars mochten enkele prijzen in ontvangst nemen en uiteraard ook het applaus van de aanwezigen. Gezien hun prestaties op de Olympische Spelen zullen hun namen ook nog wel dikwijls vallen bij de individuele verkiezingen die aan het einde van elk jaar de revue passeren in de Belgische sportwereld.

Evenepoel en Van Aert hebben hun huldiging uiteraard te danken aan hun resultaat in de tijdrit, met respectievelijke een eerste en derde plaats. De hieraan verbonden medailles, en ook de huldiging aan het Belgium House, kan enkel dienen als nog meer motivatie voor de olympische wegrit van komende zaterdag.

Evenepoel en Van Aert weer aan zet in wegrit

Het is voor heel ons land wel reikhalzend uitkijken naar die wedstrijd aangezien de Belgische wielrenners momenteel voor twee derde van alle Belgische medailles hebben gezorgd.