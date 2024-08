Mathieu van der Poel is er klaar voor en laat zich uit over zijn kansen in Parijs

Mathieu van der Poel is een van de favorieten om Olympisch goud te winnen. De Nederlander bereidde zich goed voor en reed de Tour de France in dienst van Parijs. Vorig jaar leverde dat ook op richting WK in Glasgow.

Mathieu van der Poel beschikt over goede benen. En dus is hij een van de topfavorieten om dit weekend Olympisch goud bij te schrijven. Al zijn er zeker kapers op de kust, waarbij ook gekeken wordt naar ons land.

"Ik denk wel dat ik bij de favorieten behoor, maar het is een aparte wedstrijd en niet zoals in het voorjaar. Je rijdt niet met je eigen ploeg en kan dus niet controleren tot waar je wilt", aldus van der Poel zelf bij Het Laatste Nieuws.

© photonews

"Het zal een kwestie zijn attent te blijven. Het kan zo gebeurd zijn. Wie de koers moet controleren? België heeft een sterke selectie, maar zo zijn er nog. Denemarken, Groot-Brittannië... Het is de vraag of ze wíllen controleren."

Waar breekt de koers open?

"Zaterdagavond zal ik er meer over kunnen vertellen. Meestal is het zo dat wanneer iedereen focust op één punt, dat de koers dan openbreekt op een andere plek. Ik heb een paar lastige trainingen afgewerkt en heb me bezig kunnen houden."

"Het was een goeie voorbereiding. Of ik nu beter ben dan vorig jaar? Moeilijk te zeggen, maar ik voel me goed", aldus de Nederlander. Binnen een paar dagen weten we hoe goed de Nederlander echt was en wie goud zal pakken.