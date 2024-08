OFFICIEEL: nieuwe belangrijke ploegmaat voor Wout van Aert trekt met duidelijke aanpak naar Visma-Lease a Bike

Wout van Aert zal het met veel tevredenheid vernemen. Visma-Lease a Bike heeft een nieuwe belangrijke ploegmaat voor hem in huis gehaald in de persoon van Axel Zingle.

Het was al lang geen geheim meer dat de getalenteerde Fransman naar Visma-Lease a Bike zou trekken. Aangezien het vandaag 1 augustus is, mag die overstap nu ook officieel bekrachtigd worden. Dat doet zijn nieuwe ploeg dan ook en die laat er geen twijfels over bestaan waarom het uitgerekend Axel Zingle in huis haalt.

"Axel is een groot talent voor de klassiekers", vertelt ploegleider Grischa Niermann. Dat wil zeggen dat de 25-jarige renner wel eens een belangrijke rol aan de zijde van Wout van Aert kan spelen. "Voor mij is het echt een droom om me bij Team Visma | Lease a Bike aan te kunnen sluiten", kijkt de nieuwkomer daar al naar uit.

Zingle mikt op klassiekers

"Dit is in mijn ogen de beste wielerploeg van de wereld." Of dat zo is, laten we in het midden. "Het is altijd mijn doel geweest om mezelf bij zo’n sterk team te kunnen aansluiten om daardoor zelf beter te worden. Ik ben gemotiveerd om me volgend seizoen bij het team te voegen en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen in de klassiekers."

Ook zelf verwijst hij dus nog eens naar het voorjaar. "Ik verwacht veel te kunnen leren van de beste renners van de wereld en de rest van het team om zo de beste versie van mezelf te zijn." Zingle heeft een contract getekend bij Visma-Lease a Bike tot het einde van 2027. Zijn overstap is er niet gekomen zonder slag of stoot.

© photonews

Toen de interesse van Visma-Lease a Bike bekend geraakte, dreigde Cofidis even om hem uit de Tour te houden. Zijn huidige ploeg keerde op zijn stappen terug en Zingle viel onder meer op door een geweldig manoeuvre in de massasprint. Hij wipte met zijn fiets over Mads Pedersen, die tegen de grond gegaan was.