Dat belooft! Remco Evenepoel komt met stevige waarschuwing voor Van der Poel en co

Remco Evenepoel pakte al goud op het WK tijdrijden en is ook een van de topfavorieten voor het goud op de wegrit. Hij hoopt op hetzelfde scenario van twee jaar geleden in Wollongong.

Met een gouden medaille van het tijdrijden op zak zijn de Olympische Spelen van Remco Evenepoel eigenlijk al geslaagd. Hij kan dan ook ontspannen toeleven naar de olympische wegrit van zaterdag.

Voor Evenepoel is de olympische wegrit het laatste doel voor hij even een pauze neemt. "Dus daar trek ik me aan op. Ik voel me alvast fris en ook de olympische medaille van vorige week zorgt ervoor dat ik er heel veel zin in heb", zegt Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel nog beter in wegrit dan in tijdrit?

Hoewel Evenepoel al goud pakte in het tijdrijden, denkt hij nog beter te zijn tijdens de wegrit. De supercompensatie na drie weken Tour de France zou nu pas volledig in werking treden.

"De ervaring uit Australië heeft ons inderdaad geleerd dat ik twee weken na een grote ronde nog eens een piekje heb. Laten we hopen dat dat zaterdag ook opnieuw het geval is", waarschuwt Evenepoel de concurrentie.

In Wollongong kwam Evenepoel een week na de Vuelta in de tijdrit nog tekort en werd hij derde. In de wegrit was er echter geen houden aan en won hij met meer dan twee minuten voorsprong.