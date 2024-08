Florian Vermeersch heeft toptransfer beet, Visma-Lease a Bike pakt uit met komst wereldtopper

Florian Vermeersch heeft zijn toptransfer naar UAE Team Emirates helemaal te pakken. Visma-Lease a Bike pakt dan weer uit met de komst van Simon Yates.

De overstap van Florian Vermeersch (25) van Lotto Dstny naar UAE Team Emirates zat al even in de pijplijn, maar is nu ook officieel. Hij tekent voor twee jaar bij de ploeg van Tadej Pogacar, waar ook Tim Wellens rijdt.

"Ik ben erg blij en vereerd dat ik volgend jaar bij UAE Emirates mag rijden. Het is een genoegen om deel uit te maken van de beste ploeg in het profpeloton. Van mijn kant zou ik zeggen dat het een beetje een droom is die uitkomt."

"Ik ben ook blij en erg opgelucht dat het team ondanks mijn grote valpartij en blessure aan het begin van het jaar me het volste vertrouwen gaf en in mijn sterke punten geloofde", zegt Vermeersch. Hij brak in februari zijn dijbeen en koerst pas weer sinds eind juni.

Simon Yates (31) verkast dan weer van Jayco AlUla naar Visma-Lease a Bike. Hij verlaat na elf jaar de Australische ploeg en tekende een contract van twee jaar bij de ploeg van Wout van Aert. "Hij is een absolute versterking voor onze klassementsploeg", zegt ploegleider Grischa Niermann over Yates.

"Simon zal bij ons de kans krijgen om zelf voor een resultaat te gaan, maar evengoed een waardevolle kracht voor het team zijn in de bergen. We geloven erin dat hij dankzij onze manier van werken een nog hoger niveau kan halen."