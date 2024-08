José De Cauwer voorspelt: België heeft beste ploeg voor olympisch wegrit, maar is dat genoeg?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag staat eindelijk de olympische wegrit bij de mannen op het programma. José De Cauwer inspecteerde het parcours en ziet dat de Belgen topfavoriet zijn.

De olympische wegrit staat in veel agenda's al bijzonder lang met rood omcirkeld. Onder meer Mathieu van der Poel, maar ook Wout van Aert en Remco Evenepoel willen die gouden medaille pakken in Parijs.

Met Van Aert, Evenepoel, Stuyven en Benoot staan de Belgen met een bijzonder sterk viertal aan de start. Voor velen zijn ze dan ook de te kloppen ploeg, ook José De Cauwer vindt dat de Belgen topfavoriet zijn.

Veel kopmannen bij Belgen

"In principe hebben ze de beste ploeg. Iedereen weet dat en daar zal ook de koers op afgestemd worden. Ze gaan niks mogen laten liggen, maar dat zullen ze ook niet doen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Cauwer ziet een hele sterke ploeg met bijna drie kopmannen met Stuyven naast Evenepoel en Van Aert. De kaarten liggen dan ook goed. "Maar win je dan? Dat is een ander verhaal", zegt De Cauwer.

"Het is een koers van meer dan 270 kilometer in warme weersomstandigheden en met een klein peloton, dus moeilijk te controleren. Het is een klein peloton van 45 echte profs. Het wordt een speciale koers. Op het einde zal het heel lastig worden."