Lotte Kopecky wijst Nederlandse concurrenten stevig op hun plichten in olympische wegrit

Lotte Kopecky is een van de topfavorieten voor het goud op de olympische wegrit. Toch legt ze ook de verantwoordelijkheid bij de Nederlanders.

Vorig jaar triomfeerde Lotte Kopecky op het WK in Glasgow. Toen kon ze wel rekenen op zes ploeggenotes, nu moet ze het doen met de helft minder. En dus wordt het zaak om de koers goed onder controle te houden.

Net als bij de mannen staan er amper 90 renners aan de start, waarvan heel wat rensters van een lager niveau. Bij het verlaten van Parijs zal het peloton dan wellicht al stevig uitgedund zijn, tot zo'n 50 rensters.

Kopecky kijkt naar Nederlanders

Kopecky en de Belgen zullen niet meteen de forcing voeren in het begin van de wedstrijd. De Belgische kopvrouw kijkt ook naar de Nederlanders. "Ik hoop dat ze gaan controleren, want ze hebben uiteindelijk wel een van de topfavorieten in hun rangen", zegt ze bij Wielerflits.

Nederland komt met Demi Vollering, Marianne Vos, Ellen van Dijk maar vooral met Lorena Wiebes aan de start. Wiebes won dit jaar al 18 keer en klimt ook bijzonder goed sinds dit jaar.

"Er moet ergens wel een beetje verantwoordelijkheid genomen worden. We hebben gezien hoe het kon mislopen in Tokio, dat was voor hen heel jammer. Als het moet, dan zal er ook bij ons onderling heel goed gecommuniceerd worden."