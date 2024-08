Van Aert is het helemaal niet eens met Van der Poel: "Niet meer van deze tijd"

De olympische wegrit wordt door de kleine ploegen speciaal. Maar er is ook het gebrek aan communicatie, waarover de meningen uit elkaar lopen.

Bijna het hele jaar door rijden de renners met oortjes, maar niet op het WK en de Olympische Spelen. Op het WK kan dat echter nog opgelost worden door een renner die zich laat uitzakken naar de volgwagen.

In de olympische wegrit kan dat echter niet, omdat er slechts een maximum van vier renners per land is. België is bij één van die landen, maar bijvoorbeeld Nederland, Spanje en Italië komen slechts met drie renners aan de start.

Van Aert niet eens met Van der Poel

Toch vindt Mathieu van der Poel dat geen probleem. "Ik vind het wel leuk dat we zonder oortjes koersen. Ik ben voorstander. Als renner kan je dan zelf beslissen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Wout van Aert is het daar niet mee eens. "In mijn beleving is dit niet meer van mijn tijd. Ik vind het gewoon gevaarlijk", zegt Van Aert. Hij verwijst onder meer naar het WK in Glasgow vorig jaar.

Toen werd het peloton plots opgehouden door activisten op de weg en zette een motard voet aan grond. Een kwartier lang wisten de renners van niets. Er is nooit informatie voor de renners. "Maar bon, het is nu eenmaal zo op de kampioenschappen."