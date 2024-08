Wuyts ziet stevig dilemma opduiken voor Evenepoel in olympische wegrit: "Stel je voor"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Belgen staan met een bijzonder sterke selectie aan de start van de olympische wegrit. Michel Wuyts ziet echter maar één echte topfavoriet.

Met Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot komt België met een bijzonder sterke selectie aan de start van de olympische wegrit. Met Van Aert, Evenepoel en Stuyven zijn er zelfs drie kopmannen.

Toch ziet Michel Wuyts maar één echte kopman bij de Belgen: Remco Evenepoel. "Niet rond de pot draaien. Evenepoel is ook zaterdag de grootste optie op goud", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Evenepoel won al de tijdrit en kan een week later rekenen op de supercompensatie na de Tour. Het doet denken aan het WK van twee jaar geleden in Wollongong, toen Evenepoel twee weken na winst in de Vuelta domineerde.

Wacht Evenepoel op Van Aert?

Dat het peloton slechts uit 90 renners bestaat en de afstand nu 273 kilometer bedraagt, is alleen maar een voordeel voor Evenepoel, denkt Wuyts. "Het zal Evenepoels speelruimte alleen maar vergroten. Wie of wat kan Remco tegenhouden?"

"Dan zit ik nog met een dilemma. Stel: Evenepoel rijdt daar nog met Van der Poel en Pidcock aan het wiel. Voor elk een medaille. Wacht hij op Van Aert of niet?", besluit Wuyts nog.