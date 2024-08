Elke Bleyaert doet verrassende onthulling over relatie met Jasper Stuyven en stelt Van Aert en Evenepoel gerust

Van Aert en Evenepoel mogen op hun beide oren slapen. Jasper Stuyven zal tot het uiterste gaan om hen aan een medaille te helpen, zweert zijn echtgenote Elke Bleyaert.

Zij blikt in Het Laatste Nieuws vooruit op de rol die haar man zal spelen in de olympische wegrit. "Ik weet dat hij er alles aan zal doen om de ploeg aan een medaille te helpen. Jasper is in mijn ogen een fantastische luxeknecht. Wout van Aert en Sarah zijn goede vrienden. Wout weet als geen ander hoe loyaal Jasper is."

Goed voor Wout, maar ook goed voor Remco Evenepoel. Aan Jasper Stuyven zal het deze zaterdag niet liggen. "Hij zal door een vuur gaan voor zijn kopmannen." Hij komt ook sterk uit de Tour en weet zich enorm gesteund op het thuisfront. Jasper en Elke zijn al tien jaar samen en zijn in juni 2024 in het huwelijksbootje gestapt.

Pandemie zette relatie Stuyven onder druk

Ook zij hebben wel reeds ondervonden dat het niet altijd gemakkelijk geweest is om een relatie overeind te houden. "Weinig mensen weten dat ... Maar Jasper en ik zijn tijdens corona uit elkaar geweest. Vlak voor de pandemie zijn we naar Monaco verhuisd." Hun plannen werden door de coronacrisis overhoop gegooid.

"Ik had net mijn job opgezegd als communicatief medewerker van Fara vzw, een centrum dat vrouwen begeleidt die moeilijke zwangerschapskeuzes moeten maken. Jasper mocht plots niet meer buiten fietsen en je weet hoe dat gaat. Maar achteraf gezien was die breuk het beste wat ons kon overkomen", weet Elke heel zeker.

"Ik besefte dat ik niet helemaal afhankelijk wilde zijn van Jasper. En hij zag in dat hij een vrouw wil die haar eigen dromen en doelen najaagt. Eigenlijk weten we sindsdien ook dat we écht niet zonder mekaar kunnen. Ons huwelijk is daar het mooiste bewijs van. We kiezen nu heel bewust voor mekaar."