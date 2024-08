Buitenlandse pers lyrisch over koning Remco, ongenaakbaar in Parijs: "Een onverslaanbaar genie, een kleine kannibaal"

Ongenaakbaar, onverslaanbaar en vele andere superlatieven passeren de revue voor koning Remco, zoals hij in een krant wordt genoemd. Ook de buitenlandse pers is danig onder de indruk over het nieuwe huzarenstuk van Evenepoel op de Spelen.

Aangezien de Olympische Spelen doorgaan in Parijs, speelt zeker L'Equipe kort op de bal. De Franse sportkrant noemt Evenepoel voor de gelegenheid 'koning Remco'. Het is niet de enige nieuwe bijnaam die hij krijgt. "'De kleine kannibaal' toonde opnieuw zijn ontembare honger." Hij heeft ondertussen een ongelooflijk palmares.

Onze noorderburen van het Algemeen Dagblad zagen een 'ongenaakbare Evenepoel'. Bij La Gazzetto dello Sport weten ze dat er niemand is zoals hij en verwijzen ze naar zijn verleden in een andere sport. "Een oud-voetballer werd de meester van Parijs." Weinig voetballers die dat kunnen klaarspelen op een koersfiets.

Geïnspireerde en geniale Evenepoel

Ook in Spanje zijn ze vol lof voor het behalen van zijn tweede triomf op deze Spelen. Bij Marca laten ze niets aan de verbeelding over. "Hij deed het in een gekke, ongecontroleerde koers, waarin de Belg geïnspireerd leek als een impressionist. In zo’n wedstrijden is hij een onverslaanbaar genie - dat was zo al bij de jeugd."

"Een waanzinnige, genaamd Remco Evenepoel", zo leest de kop van AS. "Remco Evenepoel zorgde voor chaos. Gecontroleerde chaos." Het soort chaos dat hij dan ook perfect naar zijn hand kon zetten, op weg naar zijn tweede prestigieuze overwinning in een week tijd. Op weg naar zijn moment in de geschiedenisboeken.

Remco viert onder de Eiffeltoren

Zo goed als al deze kranten staan ook stil bij de historische plaatjes die dit voor Remco oplevert. Bijvoorbeeld het beleven van zijn gloriemoment vlak onder de Eiffeltoren.