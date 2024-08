Evenepoel deelt punten uit en zet bondscoach en ploegmaats in de bloemetjes: "Ik mag mijn beide pollekes kussen"

Remco Evenepoel is na zijn dubbele olympische titel vooral dankbaar. De bondscoach en ploegmaats worden in de hulde betrokken.

Het had voor Evenepoel niet beter kunnen lopen in de wegrit. "Het was meer dan perfect. We hadden een supersterke ploeg. In eerste instantie is het Sven Vanthourenhout die hiervoor de credits verdient", looft de olympisch kampioen de bondscoach in Paris by night. Dan was het aan de renners. "We waren alle vier op de afspraak."

Het plan kon worden uitgevoerd. Het moest dan wel nog het juiste plan zijn. "Tactisch zat alles op punt." Is er nog iets dat bepalend was? "De benen spelen ook een rol", grijnst Evenepoel. "Iedereen verdient een 11 op 10." Door zoiets te zeggen, overdrijft hij zeker niet, onderstreept de golden boy van België. "Da's nog zacht uitgedrukt."

België rijdt tactisch slim

Het tactische plaatje werd reeds aangehaald: wat is er dan op voorhand beslist? "Het is vrij duidelijk dat ik tegen de beste klassieke renners niet op een kasseiklim moet aanvallen. Als er bij een hard koersverloop ergens een moment van rust komt, dan kan ik mijn moment wel kiezen." Dat is in de loop van de wegrit ook gebleken.

"In samenspraak met alle renners en Sven hebben we dat zo beslist. Hij kon alleen maar beamen dat dat de juiste optie was." Het laatste dankwoord is voor Wout van Aert, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Evenepoel apprecieert de rol die zij alle drie gespeeld hebben en waardoor hij zijn eigen capaciteiten tot uiting kon brengen.

Evenepoel omringd met sterke renners

"Ik mag mijn beide pollekes kussen dat ik drie van de beste renners ter wereld en uit het voorjaar aan mijn zijde heb. Zonder hen, geen ik."