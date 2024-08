Evenepoel laat viering op wielerwereld los die het nog nooit zag: "Hij heeft gedomineerd, hij mag doen wat ie wil"

Naast de prestatie van Evenepoel gaat ook zijn viering over de tongen. De wielerwereld is wat dat betreft al wat gewend van zijn verschillende toppers, maar dit was er nog een extra laag bovenop.

Evenepoel sprong aan de meet in Parijs van de fiets, om te poseren met zijn armen wijd. Een beetje à la Jude Bellingham, de voetbalster van Real Madrid. Remco deed wel al vaker het gebaar van het neerleggen van de telefoon. Zoals ook Ben Shelton, het toptalent uit het tennis, dat doet. Remco doet het meestal wel op de fiets.

Dit keer had hij zijn fiets voor zich staan. De combinatie van die twee zaken zorgde voor een viering waar wel heel veel bravoure van af spatte. "Remco heeft alle recht om dat te doen, zeker weten", zegt Nathan Van Hooydonck hierover in Paris by night. "Hij heeft koers gedomineerd, hij mag doen wat ie wil als ie over finish komt."

Bewondering voor Evenepoel

Tegelijkertijd kunnen we ons wel voorstellen dat dit koren op de molen is bij criticasters van Evenepoel, als die er nog zijn. "Je kunt misschien tegen dat zegegebaar zijn, maar voor de overwinning op zich moet je respect hebben. Die moet je bewonderen." Laat ons samenvatten door te zeggen dat Evenepoel zijn indruk nalaat in Parijs.

"Het is een femeen", houdt Nathan Van Hooydonck zich niet in met het in de hemel prijzen van zijn landgenoot. "Er zijn zo veel superlatieven, ik weet niet wat ik er nog aan moet toevoegen. Hij is pas derde geworden in de Tour. Hij komt eigenlijk uit de kreukels na zware valpartij en hij maakt zich nu onsterfelijk in een week tijd."

Ook acties Van Aert belangrijk

Van Hooydonck benadrukt ook wel het belang van de acties van Wout van Aert om de overwinning van Evenepoel mogelijk te maken.