Laat de zon in je hart - ouders Evenepoel van verbijsterende blikken naar polonaise: "Laat ons zeggen: feesten maar!"

Hoe moet het zijn om je zoon dubbel olympisch kampioen te zien worden? De ouders van Evenepoel weten het. Ook voor hen is het een groot feest.

Sporza volgde Patrick Evenepoel en Agna Van Eeckhout tijdens de olympische wegrit. Ze beleefden die in de omgeving van de Montmartre. Bij beiden waren blikken van verbijstering te merken toen ze op de telefoon zagen dat hun zoon Remco nog lek was gereden in de finale. Een snelle fietswissel deed alle zorgen verdwijnen.

"We zagen een fantastische ploeg", reageert Patrick. "Iedereen heeft zijn werk meer dan gedaan en we hebben het afgewerkt. Als Remco zich focust op een doel, doet hij daar echt zijn best voor. Ik zou niet zeggen dat hij de rest in verlegenheid brengt. Iedereen weet wel dat hij tegenstanders kan doodknijpen als hij versnelt."

Etentje bij familie Evenepoel

Voor mama Agna was het nog stressen op het einde. "Hij rijdt dan nog lek. Het was belangrijk dat hij genoeg seconden voorsprong had. Pas aan de meet ben ik gerust." Onlangs is de familie nog een keer met Remco gaan eten. "Het moet ook kunnen dat je met je gedachten eens weg bent van alles. De dag nadien is de focus er weer. "

Het was dan nadien weer toeleven naar de wegrit. Agna genoot van de sfeer onder de andere Belgische supporters. "Als een Belg gewonnen hadden, was het geslaagd. Het waren de juiste jongens die hier waren. We mogen als Belgenland meer dan fier zijn. Laat ons zeggen: feesten maar!" Dat hebben ze dan ook gedaan.

Polonaise na zege Remco

Op beelden van HLN is te zien hoe Agna en Patrick samen met een deel van de Belgische delegatie de polonaise dansten op de tonen van 'Laat de zon in je hart'. Het feest barstte ook nog los in het Belgium House, in het bijzijn van supporters van Remco Evenepoel.